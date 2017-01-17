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В 2017 году планируется профинансировать из ФРП не менее 50 проектов

УрБК, Москва, 17.01.2017. Не менее 50 проектов, в том числе направленных на импортозамещение, планируется профинансировать в 2017 году из Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, фонд будет докапитализирован на 17,4 млрд руб.



«В 2017 году за счет ресурсов фонда предполагается, во всяком случае есть такое намерение, профинансировать не менее 50 проектов, направленных на развитие импортозамещения и производство», — сказал Д. Медведев.

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