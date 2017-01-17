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«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию ЖК «Акварель» в Волгограде

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) ввела в эксплуатацию жилой комплекс (ЖК) «Акварель» в центральной части Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. В настоящее время началась передача ключей новоселам.



«Многоквартирный 16-этажный дом, расположенный по адресу ул. Новоремесленная, д. 13, состоит из двух секций и насчитывает 286 квартир. Общая площадь введенного объекта составляет более 14 тыс. кв. м. Благодаря удачному расположению дома, из окон квартир открываются красивые городские пейзажи, в том числе на Мамаев курган. В микрорайоне развитая социальная и коммерческая инфраструктура: в шаговой доступности расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, аптеки, предприятия сферы бытовых услуг, кафе, фитнес-клубы, крупные магазины, парковые зоны. Рядом с комплексом находятся остановки общественного транспорта, что позволяет добраться до любой точки города», — говорится в сообщении.



ЖК «Акварель» возведен по каркасно-монолитной технологии, для внешней отделки дома использованы облицованный кирпич и фасадные краски. При проектировании комплекса особое внимание уделено функциональности планировочных решений, направленных на повышение комфортности жилья.



«Одна из важных архитектурных особенностей дома — наличие квартир-студий. Это компактные квартиры площадью около 30 кв. м., в которых пространства кухни и комнаты могут объединяться или разделяться с помощью мобильной перегородки. Квартиры передаются жильцам с полной готовностью инженерных систем и выравниванием всех поверхностей для финишного покрытия. В доме установлены стеклопакеты с различными режимами проветривания, а также счетчики учета электроэнергии и воды с целью дальнейшей оптимизации коммунальных платежей. В оформленных по индивидуальному проекту подъездах располагаются комфортабельные бесшумные грузопассажирские лифты, выделено специальное помещение для консьержа. Во дворе предусмотрены детская и спортивная площадки, выделены территории для отдыха и парковки автомобилей», — сообщили в Группе Синара.



По словам коммерческого директора компании «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, большая часть квартир была реализована в ходе строительства дома. Благодаря небольшой площади квартир и конкурентоспособной цене, а также широким возможностям ипотечного кредитования в ведущих банках, которые предложены будущим жильцам, приобретение квартир в ЖК «Акварель» стало доступным для покупателей.



«За счет умеренной площади формата «студии», многие молодые семьи выбирают эти квартиры в качестве своего первого отдельного жилья. В настоящее время действует новогодняя акция на квартиры-студии: скидка 1 тыс. руб. с каждого квадратного метра», — подчеркнул А. Смирнов.

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