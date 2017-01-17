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СК подтвердил проведение выемки в УМВД по Екатеринбургу по делу о попытке хищения 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Следственное управление СК России по Свердловской области подтвердило проведение выемки в помещении УМВД РФ по Екатеринбургу. Соответствующую информацию предоставил старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга.



По его данным, сегодня в здании УМВД РФ по Екатеринбургу оперативными сотрудниками Управления ФСБ РФ по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела по обвинению 28-летнего екатеринбуржца в покушении на мошенничество, проведена выемка материалов проверки, проводимой органами полиции в отношении букмекерской конторы.



«По версии следствия, якобы именно за принятие решения по указанному материалу проверки 28-летний екатеринбуржец намеревался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. Выемка материала проведена для изучения и проверки изложенной версии следствия в рамках указанного уголовного дела о мошеннических действиях задержанного лица», — сказано в сообщении.



Напомним, второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил 28-летнему жителю Екатеринбурга обвинение по части 3 статьи 30 — части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».



По данным следствия, обвиняемый, узнав о том, что в декабре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изымалось техническое оборудование букмекерской конторы, решил обманом получить от директора указанной букмекерской конторы денежную сумму в размере 1 млн 200 тыс. руб. за то, что обвиняемый якобы сможет оказать содействие в возврате коммерсанту ранее изъятого у него оборудования, а также в ограждении в дальнейшем от проверок работы букмекерской конторы, проводимых правоохранительными органами.



На самом же деле злоумышленник не намеревался выполнить обещанное. Вечером 12 января 2017 года около 21.00 обвиняемый, находясь у дома по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, получил от представителя букмекерской конторы первую часть ранее оговоренной денежной суммы — 700 тыс. руб., после чего был задержан оперуполномоченными управления ФСБ России по Свердловской области.

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