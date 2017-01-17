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В России к началу года арестованы меховые изделия без маркировки на 235 млн рублей
17 январь 2017 (15:55)
УрБК, Москва, 17.01.2017. Органы Роспотребнадзора в рамках реализации пилотного проекта по введению маркировки одежды из натурального меха в августе-декабре 2016 года арестовали 4 тыс. единиц таких изделий на общую сумму 235 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение порядка маркировки меховых изделий, составлено 238 протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, которые были направлены для рассмотрения в суд.
По 111 рассмотренным судами на конец декабря 2016 года делам виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 832 тыс. руб. с конфискацией 1 тыс. 156 единиц продукции, общая стоимость которых составила почти 72 млн руб.
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение порядка маркировки меховых изделий, составлено 238 протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, которые были направлены для рассмотрения в суд.
По 111 рассмотренным судами на конец декабря 2016 года делам виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 832 тыс. руб. с конфискацией 1 тыс. 156 единиц продукции, общая стоимость которых составила почти 72 млн руб.
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