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За день из-за нечищеных дорог в Екатеринбурге произошло три ДТП

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Управление ГИБДД по Свердловской области по-прежнему обеспокоено ситуацией с плохой очисткой дорог Екатеринбурга от снега. Недостатки зимнего содержания становятся сопутствующим фактором возникновения дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба ведомства.



«Особую тревогу Госавтоинспекции Свердловской области вызывает состояние улично-дорожной сети города Екатеринбурга. Только за вчерашний день во всех трех дорожно-транспортных происшествиях, в которых пострадали люди, были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, способствующие совершению ДТП», — сказано в сообщении.



Так, в 13.25 в Екатеринбурге в дворовом проезде дома № 49 по улице Мичурина водитель автомобиля Peugeot, пропуская встречный автомобиль на зауженной снежными валами проезжей части, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, переходящего проезд по линии тротуара. В результате ДТП пешеход был доставлен в ГКБ № 36 с переломом бедра.



В 15.00 на регулируемом пешеходном переходе напротив дома № 12 по улице Учителей водитель автомобиля Chevrolet допустил наезд на пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть из-за сформированных в треугольнике видимости снежных валов высотой более 1 м. В результате пешеход получил травмы и был доставлен в ГКБ № 36.



В 20.20 уже напротив дома № 40 по улице Куйбышева водитель автомобиля Volkswagen, избегая столкновения с попутно двигающимся автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением на дороге, имеющей снежный накат и рыхлый снег на проезжей части, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в ГКБ № 23.



«Все эти ДТП зарегистрированы на участках улично-дорожной сети, где работы по снегоуборке после прошедших еще в праздничные новогодние выходные снегопады, уже выполнялись. Однако вследствие некачественной уборки были созданы предпосылки для возникновения указанных ДТП — это колейность, значительное заужение проезжей части, скользкость дорожного покрытия», — отмечает пресс-служба.



Только за один день, 16 января 2017 года, Госавтоинспекцией Екатеринбурга по выявленным недостаткам содержания улично-дорожной сети к административной ответственности привлечено 12 должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, ведется расследование 5 административных дел данной направленности и на устранение выявленных недостатков выдано 18 предписаний.

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