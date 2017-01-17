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Суд оставил в силе решение ФАС оштрафовать торговую сеть «Лента» на 74 млн рублей

УрБК, Москва, 17.01.2017. Арбитражный суд Москвы отказал торговой сети «Лента» в ее требовании признать незаконными акты ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Напомним, что в июне 2016 года антимонопольное ведомство признало ООО «Лента» нарушившим закон о торговле (пункт 1 части 1 статьи 13). По мнению ФАС России, торговая сеть создала дискриминационные условия для хозяйствующих субъектов, которые осуществляли поставки алкогольной продукции, при оказании маркетинговых услуг в 2013-2015 годах.



Так, компания взимала с поставщиков винной алкогольной продукции различную плату за одинаковый объем оказанных услуг по размещению товара, а также за информацию о нем в каталоге «Лента товаров». В целях обеспечения конкуренции ведомство выдало обществу предписание об устранении выявленных нарушений.



Кроме того, служба возбудила 41 административное дело, по итогам рассмотрения которых составила 37 постановлений о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности в виде штрафа. 4 административных дела были прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Общая сумма штрафов составила 74 млн руб.



Компания оспорила в суде решение и предписание антимонопольного органа, а также постановления о назначении штрафов. Арбитражный суд Москвы в удовлетворении заявленных требований отказал, тем самым признав законность актов ФАС России.



«Антимонопольная служба продолжит осуществлять мониторинг исполнения закона о торговле. Мы не оставим без внимания те практики, которые будут ухудшать положение поставщиков», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника Правового управления ФАС России Ларисы Вовкивской.



Сеть «Лента» представлена в Свердловской области несколькими магазинами в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

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