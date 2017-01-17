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В здание УМВД по Екатеринбургу в поисках вещдоков пришли сотрудники ФСБ

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Сотрудники ФСБ в рамках расследования уголовного дела провели следственно-оперативные мероприятия в здании Управления МВД по Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74.



Информацию об этом УрБК подтвердил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Вместе с тем он пока воздержался от подробных комментариев. По его словам, в здании городского управления полиции идут не обыски, а «осмотр служебных помещений с целью обнаружения и изъятия возможных вещдоков, которые могут потребоваться следственным органам».



«Эту работу осуществляют наши партнеры из регионального управления ФСБ и сотрудники из подразделения собственной безопасности УМВД Свердловской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела, расследованием которого занимается Следственный комитет», — пояснил В. Горелых.



Оперативников ФСБ, по неподтвержденным данным, интересуют материалы, имеющие отношение к деятельности подразделения по потребительскому рынку. По версии следствия, один из правоохранителей может быть в сговоре с предпринимателями, занимающимися организацией подпольных игровых казино и букмекерских контор.

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