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ФАС возбудила дело по факту размещения рекламы магазина «Рив Гош» в Екатеринбурге
17 январь 2017 (13:30)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Свердловское УФАС возбудило дело по факту размещения рекламы магазина парфюмерии «Рив Гош» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Свердловское УФАС России поступило заявление гражданина с жалобой на распространение на боковых стенках автобусного остановочного комплекса «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге рекламы магазина парфюмерии «Рив Гош» следующего содержания: «№ 1 уникальный продукт для макияжа глаз и губ контур Маэстро помада тени подводка ЭКСКЛЮЗИВНО РИВ ГОШ парфюмерия и косметика».
Такая реклама, по мнению заявителя, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, а также содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.
На основании вышеизложенного, антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 и пункта 1 части 3 статьи 5 федерального закона «О рекламе».
Ответственность за нарушение норм ФЗ «О рекламе» несет рекламодатель. Предполагаемым рекламодателем является ООО «Аромалюкс».
В Свердловское УФАС России поступило заявление гражданина с жалобой на распространение на боковых стенках автобусного остановочного комплекса «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге рекламы магазина парфюмерии «Рив Гош» следующего содержания: «№ 1 уникальный продукт для макияжа глаз и губ контур Маэстро помада тени подводка ЭКСКЛЮЗИВНО РИВ ГОШ парфюмерия и косметика».
Такая реклама, по мнению заявителя, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, а также содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.
На основании вышеизложенного, антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 и пункта 1 части 3 статьи 5 федерального закона «О рекламе».
Ответственность за нарушение норм ФЗ «О рекламе» несет рекламодатель. Предполагаемым рекламодателем является ООО «Аромалюкс».
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