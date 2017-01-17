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ФАС возбудила дело по факту размещения рекламы магазина «Рив Гош» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Свердловское УФАС возбудило дело по факту размещения рекламы магазина парфюмерии «Рив Гош» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В Свердловское УФАС России поступило заявление гражданина с жалобой на распространение на боковых стенках автобусного остановочного комплекса «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге рекламы магазина парфюмерии «Рив Гош» следующего содержания: «№ 1 уникальный продукт для макияжа глаз и губ контур Маэстро помада тени подводка ЭКСКЛЮЗИВНО РИВ ГОШ парфюмерия и косметика».



Такая реклама, по мнению заявителя, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, а также содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими товарами.



На основании вышеизложенного, антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 2 и пункта 1 части 3 статьи 5 федерального закона «О рекламе».



Ответственность за нарушение норм ФЗ «О рекламе» несет рекламодатель. Предполагаемым рекламодателем является ООО «Аромалюкс».

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