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Продажи новых легковых коммерческих автомобилей в России вышли в ноль

УрБК, Москва, 17.01.2017. В 2016 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 84 тыс. 442 ед., что на 0,4% меньше показателя продаж за 2015 год. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В последний месяц прошлого года объем реализации LCV вырос на 27,3% в годовом сравнении, было продано 11 тыс. 542 ед. техники.



Лидером рынка LCV в 2016 году традиционно стала марка «ГАЗ». Российский производитель реализовал 40 тыс. 955 ед., на 8,9% больше, чем годом ранее. На второе место вышла другая российская марка — «УАЗ». За прошлый год в России продажи LCV бренда «УАЗ» сократились на 7,4% до 17 тыс. 889 ед. Третья строчка рейтинга среди LCV принадлежит марке Mercedes-Benz, которая реализовала в стране за год 6 тыс. 552 автомобиля (-22,3%). Volkswagen (5 тыс. 255 авто, +44,8%) и Ford (4 тыс. 923 шт., +3,6%) закрывают два последних места в годовом топ-5 рынка новых LCV.



Среди моделей первое место в 2016 году принадлежит GAZ Gazelle Next, продажи которого выросли на 40% до 18 тыс. 148 ед. Далее следует GAZ 3302 Gazelle: 17 тыс. 889 шт. (-7,4%). «УАЗ 3909» находится на третьем месте в рейтинге с результатом 8 тыс. 188 проданных авто (-23,7%). В топ-5 входят также Mercedes-Benz Sprinter (4 тыс. 967 ед., -23,4%) и Ford Transit (4 тыс. 598 шт., 6,9%).

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