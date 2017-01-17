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В США скончался последний побывавший на Луне астронавт

17 январь 2017 (13:05)

Астронавт Юджин Сернан скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НАСА.

По данным американского космического агентства, он скончался в кругу семьи. Причина смерти не называется.

Капитан ВМФ США Юджин Сернен летал в космос трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля «Джемини-9А», в 1969-м — как пилот «Аполлон-10», а в 1972 году он командовал миссией «Аполлон-17».

Сернен дважды побывал на Луне и стал вторым американцем, вышедшим в открытый космос.

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