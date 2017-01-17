Дайджест
Ле Пен готова признать Крым частью России
17 январь 2017 (13:05)
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала в случае своей победы на выборах главы государства признать Крым частью России. Об этом она заявила в интервью газете «Известия».
«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — сказала она, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН».
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми. «Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», — подчеркнула французский политик.
«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — сказала она, выразив сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум «не был воспринят в международном сообществе и ООН».
Также Ле Пен пообещала выступить за отмену антироссийских санкций, назвав их бессмысленными и глупыми. «Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств», — подчеркнула французский политик.
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