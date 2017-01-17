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Президентский авиалайнер получил серьезные повреждения

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил серьезные повреждения. Об этом сообщают «Известия».



Как следует из тендера на проведение технического обслуживания самолета, размещенного на сайте госзакупок, речь идет о Ил-96 под номером 96020. По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.



У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 млн руб.

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