Дайджест
Президентский авиалайнер получил серьезные повреждения
17 январь 2017 (13:04)
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил серьезные повреждения. Об этом сообщают «Известия».
Как следует из тендера на проведение технического обслуживания самолета, размещенного на сайте госзакупок, речь идет о Ил-96 под номером 96020. По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.
У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 млн руб.
Как следует из тендера на проведение технического обслуживания самолета, размещенного на сайте госзакупок, речь идет о Ил-96 под номером 96020. По информации сайта russianplanes.net, данный самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, последний полет совершил 9 декабря 2016 года.
У Ил-96 имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Максимальная цена контракта на ремонт борта составляет 80 млн руб.
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