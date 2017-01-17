Дайджест
Домрачева прокомментировала допинговый скандал в России
17 январь 2017 (13:04)
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева верит в чистоту российских спортсменов. Слова трехкратной олимпийской чемпионки приводит Sports.ru со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
«Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет», — сказала Домрачева.
22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.
«Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет», — сказала Домрачева.
22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста-участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. СБР, в свою очередь, отказался от права проведения мартовского этапа Кубка мира в Тюмени.
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