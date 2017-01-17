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Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой

УрБК, Москва, 17.01.2017. Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index и заняла в нем 26-ю позицию.



Как сообщает «Интерфакс», первое место сохранила за собой Южная Корея, второе заняла Швеция, третье — у Германии.



При составлении рейтинга агентство принимало в расчет траты на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране.



Как отмечает Bloomberg, Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой среди фигурирующих в исследовании стран удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.



Россия в рейтинге опустилась сильнее, чем какая-либо другая страна. Bloomberg объясняет такое падение санкциями в отношении Москвы и последствиями падения цен на энергоносители.

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