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НПК «Уралвагонзавод» получила госгарантии на сумму 25,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. НПК «Уралвагонзавод» получила государственные гарантии в объеме 25,7 млрд руб. для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия интегрированной структуры, ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



Соответствующие договоры о предоставлении государственных гарантий подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления государственных гарантий длился около 8 месяцев.



Государственные гарантии предоставлены в том числе в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО «Газпромбанк» на цели погашения ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш» основного долга по кредитным договорам с АО «Альфа-Банк» в рамках заключенных мировых соглашений.



«Кредиты корпорации УВЗ, привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации — АО «Газпромбанк», банк «ЮГРА», банк ВТБ», — говорится в сообщении.



Надежность компании в качестве заемщика подтверждается высоким кредитным рейтингом. Так, в ноябре 2016 года рейтинговое агентство RAEX «(Эксперт РА») улучшило подуровень со второго на первый рейтинга долгосрочной кредитоспособности НПК «Уралвагонзавод» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу — стабильный.

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