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В 2016 году в Свердловской области потребительские цены выросли на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. В декабре 2016 года к уровню декабря 2015 года потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области повысились на 5,8% (в декабре 2015 года к уровню декабря 2014 года — на 14%). Об этом сообщает Свердловскстат.



Продовольственные товары (без алкогольных напитков) подорожали на 4,7% (за аналогичный период в прошлом году — на 17,2%), алкогольные напитки — на 7,9% (на 9% соответственно).



В среднем цены на молоко и молочную продукцию повысились на 10,1%, макаронные изделия — на 6,6%, сыры — на 6,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,2%. Крупы и бобовые в среднем стали дороже на 10,9%. Наибольшее увеличение цен наблюдалось на крупу гречневую ядрицу (на 22,1%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 10,6), горох и фасоль (на 10,1%). Из плодоовощной продукции цены на чеснок выросли на 36,3%, орехи — на 9,5%, картофель — на 6,1%, груши — на 2,2%, овощи замороженные — на 2%. На остальные виды наблюдаемых овощей, фруктов и цитрусовых зарегистрировано снижение цен.



Из мясопродуктов цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса) возросли на 6,2% и 1% соответственно, куры охлажденные и мороженые — на 3,9%. Стоимость консервов мясных стала выше на 4,5%, колбасы полукопченной и варено-копченой — на 4,3%, мясокопченостей — на 2,9%. На 19,4% стала обходиться дороже рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, на 15,7% — рыба соленая, маринованная, копченая, на 13,1% — консервы рыбные, на 11,2% — рыба мороженая неразделанная, на 4,4% — икра лососевых рыб, отечественная, на 4,1% — рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород). Цены на сельдь соленую стали ниже на 2,2%.



Прирост цен на масло сливочное составил 19%, соки фруктовые — 15,9%, шоколад — 15,2%, чай черный байховый — 12,2%, кофе натуральный растворимый — 11%, майонез — 10,8%, печенье — 10,2%, масло подсолнечное — 9,8%, маргарин — 8,7%, яйца куриные — 3,8%. Сахар-песок подешевел на 2%.



В предприятиях общественного питания прирост цен составил 5,1%. Продукция предприятий быстрого обслуживания в среднем подорожала на 9,6%.



Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области в конце декабря 2016 года составила 3 991,2 руб., с начала года возросла на 4,8%.



Из непродовольственных товаров цены на табачные изделия выросли на 20,7%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — на 13,5%, парфюмерно-косметические товары — на 11,9%, бельевой трикотаж — на 9,7%, печатные издания — на 9,1%, моющие и чистящие средства — на 8,2%, электротовары и другие бытовые приборы — на 7,2%, чулочно-носочные изделия — на 6,6%.



Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2016 года к уровню декабря 2015 года составил 108,6% (за аналогичный период 2015 года — 113,5%).

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