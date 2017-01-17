Новости дня
В России запретили госзакупки иностранных товаров для нужд обороны
17 январь 2017 (10:24)
УрБК, Москва, 17.01.2017. Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности, сделав ряд исключений. В частности, запрет не действует, если отсутствует производство таких товаров в России или странах Евразийского экономического союза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление кабмина РФ.
«Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, для целей осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории Российской Федерации отсутствует», — говорится в постановлении.
К постановлению также прилагается перечень из 132 товаров, в котором значатся автомобили, вертолеты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары.
Также в постановлении делается исключение для закупок Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.
«Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, для целей осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории Российской Федерации отсутствует», — говорится в постановлении.
К постановлению также прилагается перечень из 132 товаров, в котором значатся автомобили, вертолеты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары.
Также в постановлении делается исключение для закупок Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ ограничило госзакупки 23 видов импортного продовольствия
- Директор белоярского лесничества оштрафован за нарушения законодательства о закупках
- Госкомпаниям запретят закупать иностранную технику
- Правительство обязало заказчиков размещать сведения о стоимости и количестве договоров с предприятиями МСБ
- Правительство РФ утвердило список иностранных товаров, допустимых к использованию в оборонной промышленности
Loading...