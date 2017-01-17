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В России запретили госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

УрБК, Москва, 17.01.2017. Правительство РФ запретило госзакупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности, сделав ряд исключений. В частности, запрет не действует, если отсутствует производство таких товаров в России или странах Евразийского экономического союза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление кабмина РФ.



«Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, для целей осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории Российской Федерации отсутствует», — говорится в постановлении.



К постановлению также прилагается перечень из 132 товаров, в котором значатся автомобили, вертолеты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары.



Также в постановлении делается исключение для закупок Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.

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