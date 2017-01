Новости дня

Google подал апелляцию на решение суда о законности штрафа в 500 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.01.2017. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Google Inc. на решение, которым была подтверждена законность штрафа в размере 500 тыс. руб., наложенного на компанию Федеральной антимонопольной службой России. Об этом сообщает «Прайм».



Жалоба вместе с материалами дела будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд, который назначит дату ее рассмотрения.



Суд первой инстанции в декабре отклонил заявление Google Inc., требовавшей отменить постановление ФАС от 2 ноября о привлечении компании к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству Google. Полный текст решения также не был опубликован.



ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс» YNDX.



За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 млн руб. за неисполнение в срок предписания.



Ранее в пресс-службе ФАС сообщили, что служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава ведомства Игорь Артемьев сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 млн руб., если компания не исполнит предписание службы в этот срок. Кроме того, ФАС подала в суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: