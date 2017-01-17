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Директор Режевского филиала «Росгосстраха» оштрафован за отказ от заключения договора ОСАГО
17 январь 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Директор Режевского филиала «Росгосстраха» оштрафован за отказ от заключения договора ОСАГО, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«При обращении заявителей для оформления полиса ОСАГО сотрудники компании необоснованно отказали в заключении договоров страхования по причине наличия регистрации в другом субъекте РФ, а также поставили обязательное условие об оформлении дополнительного вида добровольного страхования, что является нарушениями действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении руководителя агентства филиала ПАО СК «Росгосстрах» возбудила административное дело по статье 15.34.1 КоАП РФ.
По постановлению прокуратуры Уральское ГУ Центрального банка РФ оштрафовало руководителя филиала ПАО СК «Росгосстрах» на 20 тыс. руб.
«При обращении заявителей для оформления полиса ОСАГО сотрудники компании необоснованно отказали в заключении договоров страхования по причине наличия регистрации в другом субъекте РФ, а также поставили обязательное условие об оформлении дополнительного вида добровольного страхования, что является нарушениями действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура в отношении руководителя агентства филиала ПАО СК «Росгосстрах» возбудила административное дело по статье 15.34.1 КоАП РФ.
По постановлению прокуратуры Уральское ГУ Центрального банка РФ оштрафовало руководителя филиала ПАО СК «Росгосстрах» на 20 тыс. руб.
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