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В России за неверно начисленную плату за услуги ЖКХ будут штрафовать управляющие компании
16 январь 2017 (18:01)
УрБК, Москва, 16.01.2017. С 1 января 2017 введена повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.
«С 1 января 2017 года — введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было», — сказал Д. Козак на совещании у главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева.
По его словам, многие компании злоупотребляли этим и начисляли избыточные платежи в расчете, что кто-то не будет их оспаривать.
«Они пользовались по существу этими деньгами длительное время. В настоящее время устанавливается повышенная ответственность за неправильно начисленные суммы», — сказал вице-премьер.
«С 1 января 2017 года — введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До настоящего времени такой ответственности не было», — сказал Д. Козак на совещании у главы российского кабинета министров Дмитрия Медведева.
По его словам, многие компании злоупотребляли этим и начисляли избыточные платежи в расчете, что кто-то не будет их оспаривать.
«Они пользовались по существу этими деньгами длительное время. В настоящее время устанавливается повышенная ответственность за неправильно начисленные суммы», — сказал вице-премьер.
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