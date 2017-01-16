Новости дня

Таможенные органы Уральского региона за 2016 год выявили почти 160 тонн санкционных товаров

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. На внутреннем рынке подразделения Уральского таможенного управления во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти РФ проверено 49 тыс. т продукции на предмет выявления санкционных товаров.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий изъято и уничтожено 68 т продукции.



Кроме того, мобильными группами проверена информация в отношении 5 тыс. 852 транспортных средств, перевозящих более 102 тыс. т продукции. Россельхознадзором и Роспотребнадзором изъято и уничтожено 95 т санкционных товаров.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: