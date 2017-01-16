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Господдержка ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году составит более 107 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. Объем государственной поддержки ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году составит 107,5 млрд руб. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Прайм».



«Принято решение правительством о том, что в этом году на ключевые отрасли промышленности будет выделено 107,5 млрд руб. В первую очередь это автопром — более 60 млрд — включая меры поддержки спроса, льготный лизинг, льготное автокредитование, приобретение для регионов автомобилей «скорой помощи», школьных автобусов. Это сельхозмашиностроение — 13,7 млрд руб. Это легкая промышленность, которая также показала рост по прошлому году в целом по швейному и текстильному сегменту более 10%, а по кожевенному еще больше — около 16%. По легпрому будет выделено 2,2 млрд руб. Впервые будет поддержана отрасль пищевого машиностроения на 1 млрд, 2,5 млрд будет выделено на дорожно-строительную технику», — заявил Д. Мантуров.

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