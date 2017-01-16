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За 2016 год в УрФО участников ВЭД оштрафовали на 1,3 млрд рублей
16 январь 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. В 2016 году по итогам деятельности оперативных подразделений Уральского таможенного управления в федеральный бюджет доначислено 343,5 млн руб., взыскано 221,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным управления, объем доначислений превышает аналогичный показатель 2015 года на 10%, общая сумма взысканий — в два раза.
За указанный период возбуждено 2 тыс. 742 дела об административных правонарушениях, по которым таможенными органами и судами в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) назначены административные наказания на общую сумму 1,3 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель 2015 года.
По данным управления, объем доначислений превышает аналогичный показатель 2015 года на 10%, общая сумма взысканий — в два раза.
За указанный период возбуждено 2 тыс. 742 дела об административных правонарушениях, по которым таможенными органами и судами в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) назначены административные наказания на общую сумму 1,3 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель 2015 года.
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