Новости дня

За 2016 год в УрФО участников ВЭД оштрафовали на 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2017. В 2016 году по итогам деятельности оперативных подразделений Уральского таможенного управления в федеральный бюджет доначислено 343,5 млн руб., взыскано 221,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным управления, объем доначислений превышает аналогичный показатель 2015 года на 10%, общая сумма взысканий — в два раза.



За указанный период возбуждено 2 тыс. 742 дела об административных правонарушениях, по которым таможенными органами и судами в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) назначены административные наказания на общую сумму 1,3 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель 2015 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: