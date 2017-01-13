Стрит-ритейл возвращается к истокам

Стрит-ритейл — отличный индикатор состояния экономики. Сокращение доходов россиян, а вслед за ним и падение покупательской способности отражается на улицах Екатеринбурга: салоны красоты и рестораны закрываются, уступая место секонд-хендам, рюмочным и продуктовым магазинам федеральных сетей. В то же время высокомаржинальный бизнес, например, банки, сокращает количество офисов, что говорит о тенденции к сокращению расходов даже в этой сфере.Пожалуй, стрит-ритейл наиболее зависим от капризов потребительского поведения. Ежегодно в Екатеринбурге закрываются сотни предприятий в этом сегменте, на смену им приходят другие. При этом экономические реалии напрямую влияют на формат новых заведений. Если еще лет десять назад в центре города открывались преимущественно организации, рассчитанные на потребителей с доходами сегментов «средний» и «средний плюс», то теперь они вынуждены уступать место дискаунтерам и магазинам крупных сетей, в том числе федеральных.Так, в минувшем году екатеринбургский ритейлер «Звездный» объявил о закрытии большей части магазинов сети. Сообщалось, что торговые помещения будут переданы X5 Retail Group, которая откроет в них магазины «Пятерочка». Тенденцию поддержали другие федеральные сети, которые активно открывали торговые точки по всему городу, привлекая покупателей за счет более низких цен и вытесняя таким образом местных ритейлеров.Жители города уже неоднократно отмечали, как резко увеличилось с наступлением кризиса число точек продажи алкоголя на разлив или алкомаркеты. Сейчас подобные магазины можно встретить в каждом квартале, а в некоторых — и не по одному. Кроме того, в Екатеринбург, похоже, возвращается, казалось бы, забытый формат питейных заведений — в нескольких минутах от самого центра города анонсировано скорое открытие рюмочной.Как мы писали ранее, с ростом популярности торговых центров улицы мегаполиса стали покидать монобрендовые магазины одежды. На смену им пришли шоурумы, которые привлекают покупателей за счет интернет-маркетинга, а потому не так зависимы от клиентопотока. В связи с этим они могут позволить себе сэкономить на аренде за счет выбора площадей в стрит-ритейле, а не ТЦ, где ставки выше.Еще одним примечательным моментом становится развитие в городе сети секонд-хендов. В условиях экономического кризиса, вызванного в том числе политическими разногласиями властей РФ и Евросоюза, россияне с гордостью могут отказаться есть польские яблоки, но при этом с радостью удивляться дешевизне б/у вещей из Европы.Чистка банковского сектора, которую ЦБ проводит в последние годы, также дает отражения в сфере ритейла. Действующие банки сокращают зону присутствия, а помещения из-под офисов кредитных организаций, которые лишились лицензий, по-прежнему стоят пустые.Независимый консультант в сфере коммерческой недвижимости Сергей Николайченков считает, что сокращение количества отделений банков в стрит-ритейле — явление не локальное, а общемировое. Тенденцию он объясняет двумя факторами.«Во-первых, идет общее сокращение банковской системы и ухода финансовых услуг в интернет. По тому же Сбербанку: посмотрите, какое количество офисов он сейчас продает. Это общемировая тенденция, при которой человеку уже не нужно идти в офис, чтобы получить какую-то услугу. Во-вторых, на самом деле просто был такой период, когда компании так называемой «новой экономики» — сотовой связи, банкинга, который для России тоже был новой сферой — выходили на улицу, чтобы стать более узнаваемыми. То есть это было больше частью политики по формированию бренда, чем экономической необходимостью. Сейчас эти времена, безусловно, закончились, и стрит-ритейл возвращается к тому, ради чего он всегда был нужен — удовлетворению потребностей людей, которые идут мимо», — пояснил эксперт.Наиболее живой ситуация кажется в сфере стрит-ритейла. Однако и здесь сказался кризис. Как мы писали ранее, несмотря на то, что в прошлом году в Екатеринбурге открылось больше кафе и ресторанов, чем закрылось, новые точки рассчитаны на меньшее число посетителей.Кроме того, иногда кажется, что новые заведения заранее обречены на недолгую историю. Так случается, когда предприниматели не учитывают особенности локации. Например, отсутствие парковочных мест при вялом пешеходном потоке.С учетом того, что аналитики прогнозируют продолжение экономического кризиса в 2017, а, возможно, и в 2018 году, можно констатировать, что в стрит-ритейле будут продолжаться тенденции прошлого года.