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Водителей Свердловской области c помощью видеокамер оштрафовали на 126,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В Свердловской области в 2016 году по итогам работы стационарных комплексов системы автоматической фотовидеофиксации было вынесено почти 194 тыс. постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 126,6 млн руб., сообщается на официальном сайте регионального правительства.



Максимальное количество правонарушений зафиксировал комплекс, расположенный в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина. Благодаря его работе Управлением ГИБДД за 2016 год было вынесено 16,3 тыс. постановлений о нарушении ПДД на общую сумму почти 8,7 млн руб.



Более 11,6 тыс. нарушений совершили екатеринбургские автомобилисты в районе проспекта Космонавтов, 32. Комплексом, расположенным по этому адресу, за прошедший год было зафиксировано 11,7 тыс. правонарушений, по которым были выписаны штрафы на сумму более 6 млн руб.



Около 8,7 тыс. постановлений на сумму более 7 млн руб. было направлено автомобилистам, нарушившим ПДД в Верхней Пышме на пересечении Успенского проспекта и улицы Калинина. Столько же нарушителей камерами было выявлено в Нижнем Тагиле на пересечении Уральского проспекта и улицы Верескова — здесь было выписано штрафов на 4,57 млн руб. В этом же муниципалитете на Свердловском шоссе за год было зафиксировано 8,6 тыс. правонарушений, сумма вынесенных штрафов составила более 4,5 млн руб.



Почти 6,6 тыс. нарушений зафиксировано комплексом, расположенным в Екатеринбурге на Дублере Сибирского тракта — сумма наложенных на автомобилистов штрафов составила 3,6 млн руб.



Почти половина штрафов были оплачены автомобилистами со скидкой 50%, которая с 2016 года предоставляется при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней со дня вынесения постановления.



«Благодаря установке стационарных комплексов фотовидеофиксации автомобилисты становятся более внимательными и дисциплинированными в зонах контроля. Так, по итогам 11 месяцев 2016 года на участках автодорог, где установлены камеры, количество ДТП, произошедших по вине водителей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизилось на 19,3%», — сказано в сообщении.

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