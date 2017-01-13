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ФАС возбудила дело из-за рекламы «ИД Альфа-Групп», исключенной из списка МФО

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Свердловское УФАС возбудило дело по факту распространения на территории Екатеринбурга рекламы финансовых услуг ООО «Микрофинансовая организация «Инвестиционный дом Альфа-Групп». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Такие меры приняты по результатам рассмотрения заявления Уральского главного управления Центробанка РФ о распространении рекламы данного ООО в печатном издании, а также на рекламных стендах ООО «Дом рекламы», расположенных на трамвайных остановочных пунктах «Цирк» и «улица Радищева».



В рекламных объявлениях указаны контактные телефонные номера, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций (ГРМФО). Между тем ООО МФО «ИД Альфа-Групп» исключено Банком России из ГРМФО 26 сентября 2016 года. Информация о данном исключении содержится на сайте Центрального Банка России.



Таким образом, как указывает заявитель, в настоящее время ООО МФО «ИД Альфа-Групп» не имеет права осуществлять профессиональную деятельность по выдаче потребительских кредитов (займов).



Согласно части 13 статьи 28 федерального закона «О рекламе», реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность в данной сфере, не допускается. Ответственность за нарушение этих требований несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель.



Антимонопольным органом установлено, что рекламодателем является ООО МФО «ИД Альфа-Групп». Рекламораспространителями являются издатель периодического печатного издания и владелец рекламных стендов, расположенных на трамвайных остановочных пунктах «Цирк» и «ул. Радищева» — ООО «Дом рекламы».

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