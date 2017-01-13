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Более 400 жителей Каменска-Уральского могут потерять работу
13 январь 2017 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В январе-феврале 2017 года более 400 жителей Каменска-Уральского могут остаться без работы. Об этом сообщает портал «Новый Каменск» со ссылкой на городской центр занятости.
В 2016 году в службу труда обратились почти 5,6 тыс. каменцев. Из них было трудоустроено 4,4 тыс. человек.
Сейчас на учете в центре занятости состоят 1 тыс. 903 человека. Общее число вакансий составляет 1 тыс. 113.
В 2016 году в службу труда обратились почти 5,6 тыс. каменцев. Из них было трудоустроено 4,4 тыс. человек.
Сейчас на учете в центре занятости состоят 1 тыс. 903 человека. Общее число вакансий составляет 1 тыс. 113.
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