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В Екатеринбурге за 29 млн рублей выставлено на торги помещение компании «Маяк Урала»

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено помещение ЗАО «Маяк Урала». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Нежилое помещение общей площадью 328,4 кв. м. находится по адресу: улица Братьев Быковых, 7. Начальная цена — 29 млн руб., шаг аукциона — 5%.



Заявки принимаются с 16 января по 17 февраля 2017 года. Аукцион состоится 24 февраля 2017 года.



Процедура конкурсного производства в отношении ЗАО «Маяк Урала» введена решением Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2011 года.



Основной деятельностью компании является оптовая торговля строительными материалами и изделиями.

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