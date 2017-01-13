Новости дня
В Екатеринбурге за 29 млн рублей выставлено на торги помещение компании «Маяк Урала»
13 январь 2017 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено помещение ЗАО «Маяк Урала». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Нежилое помещение общей площадью 328,4 кв. м. находится по адресу: улица Братьев Быковых, 7. Начальная цена — 29 млн руб., шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 16 января по 17 февраля 2017 года. Аукцион состоится 24 февраля 2017 года.
Процедура конкурсного производства в отношении ЗАО «Маяк Урала» введена решением Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2011 года.
Основной деятельностью компании является оптовая торговля строительными материалами и изделиями.
Нежилое помещение общей площадью 328,4 кв. м. находится по адресу: улица Братьев Быковых, 7. Начальная цена — 29 млн руб., шаг аукциона — 5%.
Заявки принимаются с 16 января по 17 февраля 2017 года. Аукцион состоится 24 февраля 2017 года.
Процедура конкурсного производства в отношении ЗАО «Маяк Урала» введена решением Арбитражного суда Свердловской области от 2 июня 2011 года.
Основной деятельностью компании является оптовая торговля строительными материалами и изделиями.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Нижнем Тагиле выставлен на повторные торги автосалон «Авантайм»
- В Березовском за 14 млн рублей выставлена на торги АЗС компании «ТЭК «Возрождение Урала»
- На Среднем Урале на повторные торги выставлен Верхнесалдинский совхоз вместе с коровами и лошадьми
- Товарный знак «Гора Волчиха» выставлен на торги
- В Екатеринбурге выставлено на торги имущество компании «Парус» стоимостью 330 млн рублей
Loading...