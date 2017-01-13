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Административный накат
13 январь 2017 (17:02)
Коммунальные предприятия не справляются с последствиями сильных снегопадов в Свердловской области. Из-за этого в Екатеринбурге регулярно образуются 9-бальные пробки. Также в уральской столице появляются новые аварийные участки, где происходят крупные автокатастрофы. На фоне этого обострились отношения между ГИБДД и администрацией города. Госавтоинспекция пообещала в случае выявления серьезных нарушений закрывать автомобильные дороги для общественного транспорта. Эти заявления не оказались голословными.
Сегодня Госавтоинспекция опубликовала информацию об ограничении движения транспорта на шести улицах Екатеринбурга.
«Недостатки состояния проезжей части были выявлены сегодня, 13 января 2017 года, при обследовании улично-дорожной сети Екатеринбурга. По итогам проверки сделан вывод об угрозе для безопасности в движении общественного транспорта на следующих участках улиц: Громова (на участке от ул. Бардина до ул. Онуфриева), Учителей (на участке от ул. Уральской до ул. Сулимова), Новгородцевой, переулок Теплоходный (от ул. Таватуйской до ул. Технической), Коуровская (от ул. Таватуйской до ул. Технической), Крауля (от ул. Танкистов до ул. Рабочих)», — говорится в сообщении ГИБДД.
На данных участках выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужают проезжую часть от 1 до 1,5 м.
Отметим, что вчера стало известно об ограничении движения общественного транспорта в Екатеринбурге на ул. Окружная до устранения выявленных недостатков.
«Проблема связана с наличием недостатков зимнего содержания, выявленных при обследовании места ДТП, которое произошло сегодня, 12 января 2017 года в 07.50. Водитель автомобиля Kia Cee'd при движении со стороны ул. Вторая Новосибирская в сторону ул. Селькоровская допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда 56-летняя женщина была госпитализирована в 24 ГКБ с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза», — сообщили в ГИБДД.
При проведении обследования улично-дорожной сети на месте ДТП сотрудниками ГИБДД был выявлен снежный накат и сформированные вдоль бордюрного камня валы, которые заужают ширину проезжей части дороги.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу Алексей Суслов, в настоящее время коммунальные службы полностью очистили дорогу на ул. Окружная, поэтому движение транспорта на этом участке полностью восстановлено. Однако в городе сохраняется проблема низкого качества очистки дорожного полотна от снега.
«Мы регулярно фиксируем несвоевременную и некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Все это влияет на безопасность дорожного движения. Мы регулярно наблюдаем появление снежной колеи, неочищенных обочин, наличие осадков на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. К сожалению, применяемый на территории Екатеринбурга противогололедный материал «Бионорд» работает только при температуре до минус 15 градусов. В остальных случаях он бесполезен. К сожалению, мы наблюдаем, что администрация Екатеринбурга занимает неправильную позицию. Она выделяет деньги на уборку снега, но не контролирует качество проведенных работ», — заявил Алексей Суслов.
По его словам, в ГИБДД работает всего 10 человек, которые проверяют улично-дорожную сеть Екатеринбурга.
Представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов также считает, что качество уборки екатеринбургских дорог от снега заметно ухудшилось.
«Действительно, чистить в этом году стали хуже. Мы уже много лет не видели в Екатеринбурге такие явления, как нечищеные пешеходные переходы. Водители просто не видят людей, которые переходят проезжую часть. Видимо, у администрации города не очень получилось поработать «над снегом», — сообщил Максим Едрышов.
Отметим, что недобросовестные автомобилисты успешно пользуются сложившейся ситуацией. Как ранее сообщало УрБК, они активно используют заснеженные тротуары на ул. 8 Марта (на участке между ул. Малышева и Радищева) как место для парковки. Кроме того, автолюбители массово оставляют машины вдоль дороги, включив аварийную сигнализацию. Все это существенно затрудняет движение на этом участке дороги.
Не исключено, что в ближайшее время Госавтоинспекция закроет для движения общественного транспорта другие улицы Екатеринбурга. Как отмечают наблюдатели, коммунальные предприятия не смогли качественно очистить дороги от наледи в период новогодних праздников. Самый благоприятный момент для уборки улиц был упущен.
Сегодня Госавтоинспекция опубликовала информацию об ограничении движения транспорта на шести улицах Екатеринбурга.
«Недостатки состояния проезжей части были выявлены сегодня, 13 января 2017 года, при обследовании улично-дорожной сети Екатеринбурга. По итогам проверки сделан вывод об угрозе для безопасности в движении общественного транспорта на следующих участках улиц: Громова (на участке от ул. Бардина до ул. Онуфриева), Учителей (на участке от ул. Уральской до ул. Сулимова), Новгородцевой, переулок Теплоходный (от ул. Таватуйской до ул. Технической), Коуровская (от ул. Таватуйской до ул. Технической), Крауля (от ул. Танкистов до ул. Рабочих)», — говорится в сообщении ГИБДД.
На данных участках выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужают проезжую часть от 1 до 1,5 м.
Отметим, что вчера стало известно об ограничении движения общественного транспорта в Екатеринбурге на ул. Окружная до устранения выявленных недостатков.
«Проблема связана с наличием недостатков зимнего содержания, выявленных при обследовании места ДТП, которое произошло сегодня, 12 января 2017 года в 07.50. Водитель автомобиля Kia Cee'd при движении со стороны ул. Вторая Новосибирская в сторону ул. Селькоровская допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате наезда 56-летняя женщина была госпитализирована в 24 ГКБ с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза», — сообщили в ГИБДД.
При проведении обследования улично-дорожной сети на месте ДТП сотрудниками ГИБДД был выявлен снежный накат и сформированные вдоль бордюрного камня валы, которые заужают ширину проезжей части дороги.
Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД Управления МВД по городу Екатеринбургу Алексей Суслов, в настоящее время коммунальные службы полностью очистили дорогу на ул. Окружная, поэтому движение транспорта на этом участке полностью восстановлено. Однако в городе сохраняется проблема низкого качества очистки дорожного полотна от снега.
«Мы регулярно фиксируем несвоевременную и некачественную уборку снега в Екатеринбурге. Все это влияет на безопасность дорожного движения. Мы регулярно наблюдаем появление снежной колеи, неочищенных обочин, наличие осадков на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. К сожалению, применяемый на территории Екатеринбурга противогололедный материал «Бионорд» работает только при температуре до минус 15 градусов. В остальных случаях он бесполезен. К сожалению, мы наблюдаем, что администрация Екатеринбурга занимает неправильную позицию. Она выделяет деньги на уборку снега, но не контролирует качество проведенных работ», — заявил Алексей Суслов.
По его словам, в ГИБДД работает всего 10 человек, которые проверяют улично-дорожную сеть Екатеринбурга.
Представитель Федерации автовладельцев в Свердловской области Максим Едрышов также считает, что качество уборки екатеринбургских дорог от снега заметно ухудшилось.
«Действительно, чистить в этом году стали хуже. Мы уже много лет не видели в Екатеринбурге такие явления, как нечищеные пешеходные переходы. Водители просто не видят людей, которые переходят проезжую часть. Видимо, у администрации города не очень получилось поработать «над снегом», — сообщил Максим Едрышов.
Отметим, что недобросовестные автомобилисты успешно пользуются сложившейся ситуацией. Как ранее сообщало УрБК, они активно используют заснеженные тротуары на ул. 8 Марта (на участке между ул. Малышева и Радищева) как место для парковки. Кроме того, автолюбители массово оставляют машины вдоль дороги, включив аварийную сигнализацию. Все это существенно затрудняет движение на этом участке дороги.
Не исключено, что в ближайшее время Госавтоинспекция закроет для движения общественного транспорта другие улицы Екатеринбурга. Как отмечают наблюдатели, коммунальные предприятия не смогли качественно очистить дороги от наледи в период новогодних праздников. Самый благоприятный момент для уборки улиц был упущен.
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