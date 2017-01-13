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Двигатели третьей ступени ракеты «Союз-У» заменят из-за аварии
13 январь 2017 (17:21)
После аварии, в результате которой «Союз-У» не вывел «Прогресс МС-04» на расчетную орбиту, двигатель третьей ступени ракеты заменят. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на космодроме Байконур.
Запланированный пуск должен стать последним в истории данного носителя.
«Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя», — сказал собеседник.
Источник добавил, что данное решение принято по итогам расследования аварии связки «Союз-У» и «Прогресс МС-04», произошедшей в декабре 2016 года. Ракета с новым двигателем, как ожидается, в феврале 2017 года в последний раз в своей истории отправит к Международной космической станции (МКС) грузовик «Прогресс МС-05».
Запланированный пуск должен стать последним в истории данного носителя.
«Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя», — сказал собеседник.
Источник добавил, что данное решение принято по итогам расследования аварии связки «Союз-У» и «Прогресс МС-04», произошедшей в декабре 2016 года. Ракета с новым двигателем, как ожидается, в феврале 2017 года в последний раз в своей истории отправит к Международной космической станции (МКС) грузовик «Прогресс МС-05».
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