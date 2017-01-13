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В Южной Корее допросили одного из руководителей Samsung

Прокуратура Южной Кореи допросила вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэён. Об этом сообщает «Ренхап».



Сообщается, что допрос в общей сложности длился 22 часа.



По словам близкого к следствию источника, Джэён в ходе допроса заявил, что Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, которые связаны с близкой подругой президена Чой Сун Силь.



«На основании прецедентов можно сказать, что даже если взятка была дана под давлением, давший ее все равно будет наказан. Заявление Ли может стать лишь смягчающим обстоятельством», — цитирует агентство слова источника.

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