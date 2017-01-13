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Байден перед уходом в отставку посетит Украину

Вице-президент СЩА Джо Байден отправится на Украину перед отставкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.



Сообщается, что его визит продлится с 15 по 18 января.



На Украине Байден намерен встретиться с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Предполагается, что американский вице-президент «подчеркнёт своё личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности».

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