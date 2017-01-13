Дайджест
Байден перед уходом в отставку посетит Украину
13 январь 2017 (17:20)
Вице-президент СЩА Джо Байден отправится на Украину перед отставкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Сообщается, что его визит продлится с 15 по 18 января.
На Украине Байден намерен встретиться с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Предполагается, что американский вице-президент «подчеркнёт своё личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности».
Сообщается, что его визит продлится с 15 по 18 января.
На Украине Байден намерен встретиться с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Предполагается, что американский вице-президент «подчеркнёт своё личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Байден может стать новым госсекретарем США
- Байден посоветовал Украине быстрее проводить реформы
- Байден признался, что не готов к участию в президентских выборах в США
- Вице-президент США пообещал поддержку правительству временного украинского премьера Яценюка
- Жена вице-президента США сломала запястье
Loading...