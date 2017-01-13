Дайджест
В Казахстане арестовали экс-министра экономики
13 январь 2017 (17:20)
Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева арестовали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции.
«Двенадцатого января с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.
Следствие по делу о взяточничестве продолжается. Ранее Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в получении взяток.
«Двенадцатого января с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.
Следствие по делу о взяточничестве продолжается. Ранее Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в получении взяток.
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