Дайджест

В Казахстане арестовали экс-министра экономики

13 январь 2017 (17:20)

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева арестовали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Национальное бюро по противодействию коррупции.

«Двенадцатого января с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения в виде ареста», — говорится в сообщении.

Следствие по делу о взяточничестве продолжается. Ранее Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в получении взяток.

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