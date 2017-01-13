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Американские фермеры попросили Трампа продолжить курс Обамы

13 январь 2017 (17:19)

Американские фермеры попросили избранного президента США Дональда Трампа продолжить политический курс действующего главы государства Барака Обамы в отношении Кубы. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в числе подписавших прошение оказались лоббистские ассоциации частных фермеров, производителей бобов, сои, кукурузы, риса, пшеницы, крупного рогатого скота и других сельхозкультур.

Письмо президенту было организовано Коалицией за сотрудничество с Кубой (Engage Cuba Coalition) и лоббистской ассоциацией USA Rice.

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