VIP-Интервью
Игорь Жук: Электронные полисы ОСАГО должны продаваться бесперебойно
13 январь 2017 (17:18)
На вопросы о внедрении электронных полисов ОСАГО ответил директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук.
— Возможность приобретения полиса ОСАГО в электронном виде существовала и ранее. Что изменилось с 1 января 2017 года?
— С 1 января текущего года каждая компания, имеющая лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязана продавать полисы в электронном виде. До этого момента у страховщиков была только возможность, которой пользовались всего 15 организаций. Сейчас полисы в электронном виде будут продавать все компании-члены Российского союза автостраховщиков (РСА). Каждый гражданин России сможет купить электронный полис у организации, которая находится в составе РСА.
— Не будет ли процедура покупки полиса слишком сложной для автовладельцев?
— Сейчас совершается несколько сотен тысяч таких покупок в интернете, и мы видим, что особого труда данный процесс не вызывает. Нам принципиально важно, чтобы компании обеспечивали бесперебойность этих продаж в течение всего времени.
— Какие требования будут предъявляться к страховым компаниям, чтобы не получилось так, что их сайты все время «висят» или закрыты на профилактические работы?
— Каждая компания должна понимать, что ее возможность проводить технологические изменения и ремонты ограничена указаниями Банка России. Суммарная длительность технического перерыва не должна превышать 30 минут в сутки, тяжелые по времени работы могут проводиться только раз в месяц с 22.00 до 08.00 московского времени. Об этом компании знают и соответствующие извещения заранее публикуют на сайте РСА. Мы надеемся, что по этому поводу спекуляций не будет.
Кроме того, важно, что в течение 20 минут после заполнения человеком всех данных заявления на страхование он должен получить стоимость полиса. Компания должна продать, а человек — купить. Иначе есть опасения, что появится реклама, что страховщик станет затягивать время, и это будет неудобно потребителю.
Также важно, что теперь, в отличие от предыдущих периодов, новые владельцы полисов ОСАГО — те, кто раньше отсутствовал в системе — тоже могут купить полис через интернет. Все это добавляет удобства для потребителей при приобретении такого полиса.
— Как Банк России будет контролировать выполнение этих требований?
— На первом этапе мы хотели бы получить обратную реакцию от потребителей. Будем смотреть по жалобам на действия страховых компаний, которые станут поступать в Банк России. Кроме того, мы подготовили для организаций требования, которые предполагают возможность нашей проверки работы сайтов. Страховщики об этом знают достаточно давно. Сейчас, мне кажется, надо этот процесс начать и далее смотреть, какие появятся замечания.
Мы полагаем, что для автовладельцев принципиально важно максимально внимательно заполнять информацию на сайте и при появлении каких-либо вопросов обращаться либо в страховую компанию, либо в РСА, либо в Банк России.
— Нужно ли получать бумажный полис, если покупаешь электронный? И как сотрудник ГИБДД будет проверять подлинность электронного полиса?
— Наличие бумажного полиса — это желание человека, оно не обязательно. В то же время есть большое количество граждан, которые хотят его иметь. Страховые компании готовы такой полис выдавать. Они должны запросить у потребителя информацию по этому вопросу и прислать бумажный полис по почте.
Сотрудники полиции, которые следят за безопасностью дорожного движения, могут проверить наличие полиса по электронной базе данных. Я думаю, на этом этапе проблемы у автовладельцев не будут возникать.
Интервью подготовлено при содействии пресс-службы Банка России.
— Возможность приобретения полиса ОСАГО в электронном виде существовала и ранее. Что изменилось с 1 января 2017 года?
— С 1 января текущего года каждая компания, имеющая лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязана продавать полисы в электронном виде. До этого момента у страховщиков была только возможность, которой пользовались всего 15 организаций. Сейчас полисы в электронном виде будут продавать все компании-члены Российского союза автостраховщиков (РСА). Каждый гражданин России сможет купить электронный полис у организации, которая находится в составе РСА.
— Не будет ли процедура покупки полиса слишком сложной для автовладельцев?
— Сейчас совершается несколько сотен тысяч таких покупок в интернете, и мы видим, что особого труда данный процесс не вызывает. Нам принципиально важно, чтобы компании обеспечивали бесперебойность этих продаж в течение всего времени.
— Какие требования будут предъявляться к страховым компаниям, чтобы не получилось так, что их сайты все время «висят» или закрыты на профилактические работы?
— Каждая компания должна понимать, что ее возможность проводить технологические изменения и ремонты ограничена указаниями Банка России. Суммарная длительность технического перерыва не должна превышать 30 минут в сутки, тяжелые по времени работы могут проводиться только раз в месяц с 22.00 до 08.00 московского времени. Об этом компании знают и соответствующие извещения заранее публикуют на сайте РСА. Мы надеемся, что по этому поводу спекуляций не будет.
Кроме того, важно, что в течение 20 минут после заполнения человеком всех данных заявления на страхование он должен получить стоимость полиса. Компания должна продать, а человек — купить. Иначе есть опасения, что появится реклама, что страховщик станет затягивать время, и это будет неудобно потребителю.
Также важно, что теперь, в отличие от предыдущих периодов, новые владельцы полисов ОСАГО — те, кто раньше отсутствовал в системе — тоже могут купить полис через интернет. Все это добавляет удобства для потребителей при приобретении такого полиса.
— Как Банк России будет контролировать выполнение этих требований?
— На первом этапе мы хотели бы получить обратную реакцию от потребителей. Будем смотреть по жалобам на действия страховых компаний, которые станут поступать в Банк России. Кроме того, мы подготовили для организаций требования, которые предполагают возможность нашей проверки работы сайтов. Страховщики об этом знают достаточно давно. Сейчас, мне кажется, надо этот процесс начать и далее смотреть, какие появятся замечания.
Мы полагаем, что для автовладельцев принципиально важно максимально внимательно заполнять информацию на сайте и при появлении каких-либо вопросов обращаться либо в страховую компанию, либо в РСА, либо в Банк России.
— Нужно ли получать бумажный полис, если покупаешь электронный? И как сотрудник ГИБДД будет проверять подлинность электронного полиса?
— Наличие бумажного полиса — это желание человека, оно не обязательно. В то же время есть большое количество граждан, которые хотят его иметь. Страховые компании готовы такой полис выдавать. Они должны запросить у потребителя информацию по этому вопросу и прислать бумажный полис по почте.
Сотрудники полиции, которые следят за безопасностью дорожного движения, могут проверить наличие полиса по электронной базе данных. Я думаю, на этом этапе проблемы у автовладельцев не будут возникать.
Интервью подготовлено при содействии пресс-службы Банка России.
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