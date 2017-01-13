Игорь Жук: Электронные полисы ОСАГО должны продаваться бесперебойно

— С 1 января текущего года каждая компания, имеющая лицензию на заключение договоров ОСАГО, обязана продавать полисы в электронном виде. До этого момента у страховщиков была только возможность, которой пользовались всего 15 организаций. Сейчас полисы в электронном виде будут продавать все компании-члены Российского союза автостраховщиков (РСА). Каждый гражданин России сможет купить электронный полис у организации, которая находится в составе РСА.— Сейчас совершается несколько сотен тысяч таких покупок в интернете, и мы видим, что особого труда данный процесс не вызывает. Нам принципиально важно, чтобы компании обеспечивали бесперебойность этих продаж в течение всего времени.— Каждая компания должна понимать, что ее возможность проводить технологические изменения и ремонты ограничена указаниями Банка России. Суммарная длительность технического перерыва не должна превышать 30 минут в сутки, тяжелые по времени работы могут проводиться только раз в месяц с 22.00 до 08.00 московского времени. Об этом компании знают и соответствующие извещения заранее публикуют на сайте РСА. Мы надеемся, что по этому поводу спекуляций не будет.Кроме того, важно, что в течение 20 минут после заполнения человеком всех данных заявления на страхование он должен получить стоимость полиса. Компания должна продать, а человек — купить. Иначе есть опасения, что появится реклама, что страховщик станет затягивать время, и это будет неудобно потребителю.Также важно, что теперь, в отличие от предыдущих периодов, новые владельцы полисов ОСАГО — те, кто раньше отсутствовал в системе — тоже могут купить полис через интернет. Все это добавляет удобства для потребителей при приобретении такого полиса.— На первом этапе мы хотели бы получить обратную реакцию от потребителей. Будем смотреть по жалобам на действия страховых компаний, которые станут поступать в Банк России. Кроме того, мы подготовили для организаций требования, которые предполагают возможность нашей проверки работы сайтов. Страховщики об этом знают достаточно давно. Сейчас, мне кажется, надо этот процесс начать и далее смотреть, какие появятся замечания.Мы полагаем, что для автовладельцев принципиально важно максимально внимательно заполнять информацию на сайте и при появлении каких-либо вопросов обращаться либо в страховую компанию, либо в РСА, либо в Банк России.— Наличие бумажного полиса — это желание человека, оно не обязательно. В то же время есть большое количество граждан, которые хотят его иметь. Страховые компании готовы такой полис выдавать. Они должны запросить у потребителя информацию по этому вопросу и прислать бумажный полис по почте.Сотрудники полиции, которые следят за безопасностью дорожного движения, могут проверить наличие полиса по электронной базе данных. Я думаю, на этом этапе проблемы у автовладельцев не будут возникать.