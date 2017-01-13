Александр Воронин: Востребованность смартфонов приводит к замещению цифровых фотоаппаратов и планшетов

— Полного восстановления к той картине, которая была до кризиса, пока нет, но стабилизация на рынке наблюдается. Если смотреть по востребованности разных товарных категорий, то сегменты развивались разнонаправленно. Смартфоны — основная группа, которая у нас представлена — покупать меньше точно не стали. В 2016 году даже стала больше доля сегмента с высокой ценой, за счет этого выручка продавцов от продаж смартфонов на Урале выросла примерно на четверть по сравнению с 2015 годом.В основном востребованы смартфоны с диагональю от 5 дюймов, это устройства, по которым можно уже не только звонить и отправлять сообщения, но и делать хорошие фотографии, работать с фото и видео с помощью приложений. Постепенно это ведет к замещению таких категорий как цифровые фотоаппараты и планшетные компьютеры. Если в цифрах, то по планшетным компьютерам продажи сократились в штуках где-то на 25%. Что касается цифровых фотоаппаратов, то там динамика падения еще сильнее: примерно в 1,5 раза продажи сократились.Также в прошлом году развивалась категория «умных» устройств — это смарт-часы, спортивные браслеты. Тренд на здоровый образ жизни дает все-таки отклик. Причем часы уже используются не как аксессуары в паре со смартфоном, а самостоятельные гаджеты. Портативные зарядные устройства, кстати, тоже очень стали востребованы.— Основная тенденция — это все-таки увеличение доли покупок смартфонов высокого ценового сегмента. Выросли продажи флагманских моделей разных брендов. Появился бренд Xiaomi, который занял очень хорошую долю в продажах, хотя представлен в основном в среднем и высоком ценовых сегментах. И уже традиционно на Урале очень популярна продукция Apple: по количеству предзаказов Екатеринбург, Челябинск, Тюмень всегда в лидерах.Очень хороший отклик покупателей идет на распродажи «Черная пятница» и «Кибер-понедельник». В 2016 году ряд моделей IPhone, опять же, были в лидерах по заказам во время «Черной пятницы», когда мы предложили на них еще более выгодные цены. Кстати, по итогам распродажи Екатеринбург, Челябинск и Тюмень попали в топ-10 городов по России по количеству заказов через наш сайт и объему выручки в этот день.Еще в прошлом году стала расти доля продаж в кредит. Средняя сумма кредита тоже выросла. На мой взгляд, это связано с тем, что в 2016 году наступила определенная стабильность, волатильность рубля снизилась, поэтому люди уже смогли планировать свой семейный бюджет в существующей реальности и соответственно совершать какие-то покупки. Когда кризис начался, люди начали в чем-то себе отказывать. Понятно, что пока была неопределенность, люди ограничивали себя. Плюс примерно со 2 квартала прошлого года банки стали охотнее выдавать кредиты, за счет этого доля продаж гаджетов в кредит в 2016 году еще увеличилась.Интересно декабрь проходил. Как обычно, он был активнее по сравнению с остальными месяцами. Но в этом году на графике продаж очень сказались уральские морозы. В середине декабря в ХМАО и ЯНАО ударили холода под минус 50 градусов, там даже машины на дороги не выпускали. В какой-то момент это вызвало опасения, но потом морозы отступили и сработал эффект отложенного спроса.— Мы устанавливаем цены, исходя из многих факторов, прежде всего все зависит от рыночной ситуации в конкретном регионе, городе. Та же «Черная пятница» подтверждает, что цена на IPhone в России не зафиксирована, она может двигаться в ту или иную сторону.— В сегменте электроники влияние курса валют отложенное. Нет такого, что поменялся курс и за ним одномоментно цена. Реакция отложена примерна на 1,5-2 месяца. Учитывая, что в конце прошлого года изменения в курсе серьезного не было, я думаю, что в краткосрочной перспективе, по крайней мере, в квартал, цены будут держаться примерно на текущем уровне.Прогнозы по курсам я бы не стал давать. Все-таки это прерогатива банковского сектора. Но я очень рассчитываю, что по крайне мере, больше таких глобальных скачков не произойдет, и курс будет стабилен. Это все-таки и нам позволит уже планировать стратегию на более долгий срок, потому что сейчас это делать не получается из-за того, что ситуация может поменяться в любой момент. Так что колебание курса нам тоже невыгодно, мы заинтересованы в том, чтобы цены были стабильные.— Во время кризиса очень важно оперативно реагировать на любые изменения покупательского спроса, его колебания в ту или иную сторону. В том числе речь идет о расширении ассортимента. Мы, например, сейчас представили в нашем интернет-магазине мелкую бытовую технику, которой раньше не было. В ассортименте уже свыше 15 тысяч позиций. Мы очень рассчитываем привлечь новых покупателей за счет этого.Также раз у потребителей есть отклики на кредиты, то соответственно мы работаем над тем, чтобы покупателям были доступны разные варианты кредитования. В первую очередь это рассрочка.— Доля онлайн-продаж сейчас примерно 20-25% от общего товарооборота — это очень высокий процент, если говорить об изначально традиционном ритейле. И он постепенно растет за счет того, что люди все-таки уходят в интернет. Но есть мультиканальные покупатели — это люди, которые могут в интернете очень подробно изучить то, что их интересует, но покупку все-таки сделать непосредственно в салоне. Это удобно — на сайте они сразу могут посмотреть, в каком магазине это есть, а не ездить по всем салонам сети.Есть покупатели, которым, наоборот, нужно прийти в магазин, увидеть все своими глазами, пощупать смартфон. Потом они возвращаются домой и совершают покупку уже «с дивана», и мы ее доставляем по адресу. Причем заказ можно сделать на разных платформах — через сайт, приложение, колл-центр или электронные каталоги, которые стоят у нас во многих салонах. То есть даже если в салоне нет нужного товара, можно сразу проверить его наличие в других точках и оформить заказ с доставкой на дом.— Пока такой тенденции нет, и, думаю, в 2017 году для нас еще не будет это актуально. Все наши салоны расположены на достаточно проходимых местах, и доля оффлайна еще достаточно высока. Если соотношение будет дальше выравниваться либо стремиться к этому, то, может быть, возникнут такие мысли, но сейчас мы не видим в этом необходимости. К тому же, в наших салонах, помимо покупки товара, можно оформить еще массу услуг — гарантию, страховку, сделать переводы, платежи, купить авиабилеты и прочее.— Количество предложений увеличилось, это можно увидеть, просто пройдя по улицам. В последние два года арендная ставка снижалась, в 2015 году больше, в 2016-м — уже в зависимости от локации и формата помещения — павильон это и торговый центр, какие потоки. Тенденция такая точно была.Что касается наших салонов, то практически по всем помещениям арендодатели пошли навстречу. У нас с ними партнерские отношения, это сотрудничество должно быть взаимовыгодно, то есть зарабатывать должны и мы, и собственники помещений. В связи с сокращением доходной части мы вынуждены были уменьшать и расходную, поэтому арендодатели шли нам навстречу.Если говорить об открытии новых магазинов, то у нас сейчас достаточно хорошее покрытие по всему Уральскому федеральному округу — мы присутствуем практически на всех местах, где это экономически целесообразно. Поэтому появление новых салонов может быть только точечным. Например, если где-то открывается торговый центр, в котором прогнозируются хорошие потоки.То есть мы не используем ситуацию с падением рынка недвижимости для каких-то ротаций. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и не готовы переезжать из одного помещения в другое, потому что это и требует дополнительных инвестиций. Ну и прежде всего мы не хотим нарушать партнерские отношения с нашими арендодателями.— У нас требования к работникам не поменялись. Нам по-прежнему нужны профессионалы с активной жизненной позицией. Если выбирать между человеческими и профессиональными качествами, то я в первую очередь ценю личные, потому что навыкам человека можно обучить. Если перед вами талантливый, честный, открытый человек, то из него можно сделать высокого профессионала.Я считаю, что у нас очень сильная команда, текучка довольно низкая. Если люди уходят, то это обычно связано со сменой жизненных планов — например, кто-то решил развивать себя в параллельной сфере. Поэтому бывает, что какие-то вакансии освобождаются. На рынке труда предложений сейчас стало больше. При этом есть сотрудники, которые эффективно работают и сами держатся за свои места, и компании — за них.Что касается топ-менеджеров, по себе могу сказать, что во время кризиса нужно иметь больше смелости и оперативности. Ситуация может поменяться в любой момент, и то, что ранее запланировал, уже не сработает. Тогда нужно оперативно скорректировать бизнес-процессы. Смелость нужна для того, чтобы принимать решения, когда нет времени на долгие обдумывания.