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Суд поддержал решение ФАС РФ оштрафовать Теле2 на 250 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.01.2017. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которые признали законным и обоснованным решение ФАС России о нарушении ООО «Т2 Мобайл» антимонопольного законодательства.



Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, решение ФАС России о привлечении ООО «Т2 Мобайл» к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. руб. оставлено в силе.



17 декабря 2015 года комиссия ФАС России по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства признала действия ООО «Т2 Мобайл» (оператор мобильной связи Теле2), связанные с проведением на сайте акции «Сезон открыт» («сезон охоты»), актом недобросовестной конкуренции. Ведомство установило нарушение требований абзаца 1 части 1 статьи 14 закона «О защите конкуренции».



Дело было возбуждено по заявлению ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и ПАО «МегаФон». Они посчитали, что призыв к потенциальным участникам акции «Сезон открыт»: «Находите нечестности, сдавайте их нам и подключайтесь к Теlе2 — оператору, у которого все честно. Получайте честные услуги в подарок», уже в своей формулировке предполагает наличие нечестности (обмана, недобросовестности) у других участников рынка оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.



Комиссия ведомства с учетом мнения членов экспертных советов по рекламе и недобросовестной конкуренции пришла к выводу, что действия мобильного оператора Теле2 направлены на дискредитацию конкурентов, формирование у потребителя негативного восприятия услуг иных операторов мобильной связи, сомнений в добросовестности оператора при предоставлении услуг. Такие действия нарушают принципы добросовестной конкуренции.

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