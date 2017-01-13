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«Avito Авто»: В Екатеринбурге за IV квартал спрос на автомобили с пробегом сократился на 28%
13 январь 2017 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В IV квартале российский вторичный авторынок заметно просел после восстановления, которое пришлось на середину 2016 года. В Екатеринбурге, по данным «Avito Авто», спрос (количество запрошенных контактов по объявлениям) на подержанные легковые автомобили за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 13%, a по сравнению с предыдущим кварталом — на 28%.
Как сообщается на сайте, покупатели из Екатеринбурга в IV квартале больше всего интересовались машинами старше 7 лет, на них же пришлось 64% всех запросов при средней цене 313 тыс. руб. за авто.
Около 16% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 687 тыс. руб., еще 12% запросов — до трех лет по цене 1,03 млн руб. за авто, 8% — машины возрастом шесть-семь лет по цене 598 тыс. руб. за авто.
Среди популярных в Екатеринбурге автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 76% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности — 59%, старше семи лет — 22%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 73% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 55%, старше семи лет — 40%.
Как сообщается на сайте, покупатели из Екатеринбурга в IV квартале больше всего интересовались машинами старше 7 лет, на них же пришлось 64% всех запросов при средней цене 313 тыс. руб. за авто.
Около 16% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 687 тыс. руб., еще 12% запросов — до трех лет по цене 1,03 млн руб. за авто, 8% — машины возрастом шесть-семь лет по цене 598 тыс. руб. за авто.
Среди популярных в Екатеринбурге автосегментов быстрее всего дешевели авто бизнес-класса. Модели четырех-пятилетней давности в этом сегменте стоят 76% цены на машины возрастом до трех лет, авто шести-семилетней давности — 59%, старше семи лет — 22%. А вот медленнее всего дешевеют малые автомобили: четырех-пятилетки стоят 73% цены машин возрастом до трех лет, шести-семилетки — 55%, старше семи лет — 40%.
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