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Минтранс ожидает вступления в силу поправок в КоАП по штрафам в «Платоне» в 2017 году

УрБК, Москва, 13.01.2017. Минтранс РФ рассчитывает на вступление в силу в 2017 году поправок в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающихся ужесточения штрафов в рамках системы по взиманию платы с большегрузов «Платон». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Соколова.



В январе издание «Коммерсантъ» сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу подготовить проект поправок в КоАП, связанных с ужесточением наказания за неоплату проезда в рамках системы «Платон». Представитель Минтранса уточнил РИА «Новости» в пятницу, что законопроект включает отмену 50%-ной скидки на уплату штрафа за неоплату проезда, а также предусматривает, что штраф за неоплату будет приходить после каждой камеры.



«Они вступят в силу после подписания соответствующего закона президентом РФ. Процесс подготовки уже начался», — сообщил М. Соколов в пятницу. Отвечая на вопрос, вступят ли поправки в силу в 2017 году, министр сказал: «Я надеюсь, что да».



М. Соколов напомнил, что министерство разрабатывает поправки в соответствии с поручением правительства.



«Это тоже блок вопросов, относящийся к той изначальной модели функционирования системы «Платон», которая была предложена при ее запуске. Пора переходить к формату работы (системы «Платон» — прим. ред.) в полном объеме, это, в том числе, касается и ответственности тех, кто не хочет следовать общепринятым правилам и нарушает наше законодательство», — добавил министр.

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