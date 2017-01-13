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ТМК в IV квартале 2016 года увеличила отгрузку стальных труб на 7,4%
13 январь 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) в IV квартале 2016 года отгрузила потребителям 882 тыс. т стальных труб, на 7,4% больше показателя предыдущего квартала, в основном за счет увеличения объемов отгрузки сварных линейных труб и бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе.
Отгрузка бесшовных труб выросла на 3,1% по сравнению с третьим кварталом до 633 тыс. т. Рост произошел вследствие увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG и бесшовных труб промышленного назначения.
Отгрузка сварных труб увеличилась на 20% по сравнению с третьим кварталом и составила 249 тыс. т главным образом за счет роста отгрузки сварных линейных труб.
Объем отгрузки труб OCTG, ключевой продукции ТМК, составил 382 тыс. т что на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных OCTG.
Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в Американском дивизионе на фоне восстановления трубного рынка США, а также роста горизонтального бурения в России, отгрузка премиальных резьбовых соединений увеличилась на 18% по сравнению с третьим кварталом, до 174 тыс. штук.
В IV квартале 2016 года ТМК в рамках планов по реализации непрофильных активов для уменьшения долга реализовала входившую в структуру Группы ломозаготовительную компанию ТМК ЧЕРМЕТ. Данная сделка, осуществленная со значительной прибылью, сократила чистый долг TMK на 6,2 млрд руб. Продажа TMK ЧЕРМЕТ не приведет к изменению системы снабжения. TMK будет по-прежнему снабжаться металлоломом на конкурентных рыночных условиях.
С целью диверсифицировать источники сырья и уменьшить зависимость от металлолома, ТМК подписала долгосрочный договор с Металлоинвестом по снабжению горячебрикетированным железом.
Отгрузка бесшовных труб выросла на 3,1% по сравнению с третьим кварталом до 633 тыс. т. Рост произошел вследствие увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG и бесшовных труб промышленного назначения.
Отгрузка сварных труб увеличилась на 20% по сравнению с третьим кварталом и составила 249 тыс. т главным образом за счет роста отгрузки сварных линейных труб.
Объем отгрузки труб OCTG, ключевой продукции ТМК, составил 382 тыс. т что на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных OCTG.
Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в Американском дивизионе на фоне восстановления трубного рынка США, а также роста горизонтального бурения в России, отгрузка премиальных резьбовых соединений увеличилась на 18% по сравнению с третьим кварталом, до 174 тыс. штук.
В IV квартале 2016 года ТМК в рамках планов по реализации непрофильных активов для уменьшения долга реализовала входившую в структуру Группы ломозаготовительную компанию ТМК ЧЕРМЕТ. Данная сделка, осуществленная со значительной прибылью, сократила чистый долг TMK на 6,2 млрд руб. Продажа TMK ЧЕРМЕТ не приведет к изменению системы снабжения. TMK будет по-прежнему снабжаться металлоломом на конкурентных рыночных условиях.
С целью диверсифицировать источники сырья и уменьшить зависимость от металлолома, ТМК подписала долгосрочный договор с Металлоинвестом по снабжению горячебрикетированным железом.
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