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ТМК в IV квартале 2016 года увеличила отгрузку стальных труб на 7,4%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Трубная металлургическая компания (ТМК) в IV квартале 2016 года отгрузила потребителям 882 тыс. т стальных труб, на 7,4% больше показателя предыдущего квартала, в основном за счет увеличения объемов отгрузки сварных линейных труб и бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе.



Отгрузка бесшовных труб выросла на 3,1% по сравнению с третьим кварталом до 633 тыс. т. Рост произошел вследствие увеличения отгрузки бесшовных труб OCTG и бесшовных труб промышленного назначения.



Отгрузка сварных труб увеличилась на 20% по сравнению с третьим кварталом и составила 249 тыс. т главным образом за счет роста отгрузки сварных линейных труб.



Объем отгрузки труб OCTG, ключевой продукции ТМК, составил 382 тыс. т что на 2,2% больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение произошло в связи с ростом отгрузки бесшовных OCTG.



Вследствие роста отгрузки премиальной продукции в Американском дивизионе на фоне восстановления трубного рынка США, а также роста горизонтального бурения в России, отгрузка премиальных резьбовых соединений увеличилась на 18% по сравнению с третьим кварталом, до 174 тыс. штук.



В IV квартале 2016 года ТМК в рамках планов по реализации непрофильных активов для уменьшения долга реализовала входившую в структуру Группы ломозаготовительную компанию ТМК ЧЕРМЕТ. Данная сделка, осуществленная со значительной прибылью, сократила чистый долг TMK на 6,2 млрд руб. Продажа TMK ЧЕРМЕТ не приведет к изменению системы снабжения. TMK будет по-прежнему снабжаться металлоломом на конкурентных рыночных условиях.



С целью диверсифицировать источники сырья и уменьшить зависимость от металлолома, ТМК подписала долгосрочный договор с Металлоинвестом по снабжению горячебрикетированным железом.

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