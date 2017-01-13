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Приостановлены поставки автомобилей Alfa Romeo в Россию

УрБК, Москва, 13.01.2017. Концерн Fiat Chrysler приостановил поставки автомобилей марки Alfa Romeo в Россию. В продаже их уже нет — последняя машина была продана еще в ноябре 2016 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



С российского сайта марки исчезла вся информация о моделях, хотя контакты дилеров пока еще указаны. Однако официально Alfa Romeo пока не уходит из России: в марте 2017 года к дилерам привезут автомобили, выпущенные в прошлом году.



Речь идет о последней партии хэтчбеков MiTo и Giulietta (они продавались в России и прежде), которые уже произведены в Италии и находятся на пути в Россию. Эти машины уже можно забронировать, однако после этого ни MiTo, ни Giulietta на российский рынок не вернутся.



При нынешнем объеме продаж (100 экземпляров в 2016 году) их сертификация с системой «ЭРА-Глонасс» не имеет экономического смысла, а серьезно увеличить спрос на маленькие дорогие хэтчбеки не представляется возможным.



Между тем в компании сейчас активно просчитывают возможность вывода на российский рынок новых моделей — седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Stelvio. При должном позиционировании и адекватных ценах они явно окажутся более востребованными, нежели компактные хэтчбеки. Но вопрос о появлении новых моделей в России будет решен не раньше весны.

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