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МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.01.2017. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб., совершенного в одном из российских коммерческих банков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования уже задержаны и взяты под стражу, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.



«Проверкой установлено, что топ-менеджеры банка путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд руб.», — говорится в сообщении.



По версии следствия, банкиры сообщали обманутым клиентам, что тем присвоен VIP-статус и время от времени выплачивали некоторые суммы наличными в качестве процентов. Однако в реальности «VIP-договоры» по бухгалтерским учетам не проводились, а полученные от жертв деньги в кассу банка не поступали.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк отказалась сообщить название банка, топ-менеджеры которого замешаны в хищениях, сообщив лишь, что речь идет о банке, лишенном лицензии в марте 2016 года.



В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у одиннадцати кредитных организаций — АКБ «Банкирский дом» (Санкт-Петербург), АКБ «Акция» (Иваново), банк «Богородский» (Богородск, Нижегородская область), АКБ «1Банк» (Владикавказ), СтарБанк, МИКО-БАНК, Смартбанк, Росавтобанк, Нацкорпбанк, ПАО «Банк Екатерининский» и Мосводоканалбанк (Москва).

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