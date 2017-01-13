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В Свердловской области за 10 лет выплачено 53 млрд рублей материнского капитала

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В Свердловской области за 10 лет действия закона о материнском капитале выдано 243 тыс. государственных сертификатов. Общее количество обратившихся за средствами, на которые дают право эти сертификаты, достигло 65,8%.



Как сообщила на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Ольга Шубина, общий объем перечислений по материнскому капиталу составил 53 млрд руб. Только в 2016 году было выплачено 11,5 млрд руб.



Кроме того, в 2016 году начал действовать федеральный закон о единовременной выплате 25 тыс. руб. за счет средств материнского капитала. Такие выплаты получили 53 тыс. человек на общую сумму 1,4 млрд руб.



В настоящий момент размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 руб.

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