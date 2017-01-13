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Официальный курс евро на выходные снизился на 15 коп., доллар США — на 13 коп.

13 январь 2017 (14:38)

УрБК, Москва, 13.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 14 января. Курс долл. США снизился на 12,8 коп., до 59,37 руб. Курс евро — на 15,4 коп., составив 63,12 руб.

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