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Из-за снежного наката ГИБДД ограничила движение на шести участках дорог в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. Управление ГИББД Свердловской области из-за снежного наката на проезжей части распорядилось закрыть движение общественного транспорта на шести участках дорог в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Недостатки состояния проезжей части были выявлены сегодня, 13 января 2017 года, при обследовании улично-дорожной сети Екатеринбурга. По итогам проверки сделан вывод об угрозе для безопасности в движении общественного транспорта на следующих участках улиц: Громова (на участке от Бардина до Онуфриева), Учителей (на участке от Уральской до Сулимова), Новгородцевой, переулок Теплоходный (от Таватуйской до улицы Технической), Коуровская (от Таватуйской до улицы Технической), Крауля (от Танкистов до Рабочих)», — сказано в сообщении.



На данных участках выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужают проезжую часть от 1 до 1,5 м.



По факту выявленных нарушений правил содержания автомобильных дорог в зимний период, пользование которыми создает угрозу безопасности дорожного движения, возбуждены административные дела по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Административные дела составлены в отдельности, за каждый участок.



«Главам администраций районов Екатеринбурга выданы предписания на устранение недостатков. До тех пор, пока недостатки не будут устранены, Госавтоинспекцией принято решение об ограничении движения маршрутных транспортных средств на данных участках», — подчеркивает пресс-служба.

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