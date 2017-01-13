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МЭР прогнозирует инфляцию в 2017 году на уровне 4%

УрБК, Москва, 13.01.2017. Минэкономразвития (МЭР) считает возможным снижение уровня инфляции в 2017 года до 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает «Прайм».



«В целом абсолютно поддерживаю идею продолжения достижения тех целей, которые есть в рамках политики инфляционного таргетирования, стабилизации бюджетной системы. Если говорить о 2017 годе, то я не вижу каких-то серьезных угроз для того, чтобы наш прогноз по инфляции в 4% был серьезно нарушен, мы выходим на эти цифры, по нашим оценкам», — рассказал М. Орешкин.



По данным Росстата, инфляция в РФ в 2016 году составила 5,4%.

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