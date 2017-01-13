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В Свердловской области на единовременную выплату пенсионерам потратят 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2017. В Свердловской области на единовременную выплату пенсионерам в январе 2017 года потратят около 6 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Ольга Шубина.



«В январе 2017 года все пенсионеры — как работающие, так и не работающие — получат единовременную денежную выплату в размере 5 тыс. руб. Указанная выплата компенсирует рост потребительских цен за 2016 год», — сказала О. Шубина.



В Свердловской области единовременную выплату получат 1 млн 337 тыс. пенсионеров.

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