Дайджест
Сирия обвинила Израиль в ракетном обстреле
13 январь 2017 (12:52)
Израиль обстрелял военный аэродром к западу от Дамаска. Об этом сообщает Reuters.
По данным сирийских военных, несколько ракет были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля вскоре после полуночи.
Обстрелянный аэродром используется элитными частями Республиканской гвардии.
Военные назвали произошедшее вопиющим актом и пообещали отомстить за нападение.
По данным сирийских военных, несколько ракет были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля вскоре после полуночи.
Обстрелянный аэродром используется элитными частями Республиканской гвардии.
Военные назвали произошедшее вопиющим актом и пообещали отомстить за нападение.
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