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«Викинг» попал в десятку самых кассовых картин уик-энда

Историческая драма «Викинг» стала первым российским фильмом, попавшим в топ-10 самых кассовых картин уик-энда. Об этом сообщает сайт Kinodata.



С 5 по 8 января лента собрала 6,7 млн долл. США и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, притом что последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).



Среди других лидеров мирового проката уик-энда 5-8 января фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».

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