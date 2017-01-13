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«Викинг» попал в десятку самых кассовых картин уик-энда
13 январь 2017 (12:52)
Историческая драма «Викинг» стала первым российским фильмом, попавшим в топ-10 самых кассовых картин уик-энда. Об этом сообщает сайт Kinodata.
С 5 по 8 января лента собрала 6,7 млн долл. США и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, притом что последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).
Среди других лидеров мирового проката уик-энда 5-8 января фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».
С 5 по 8 января лента собрала 6,7 млн долл. США и обошла картину «Призрачная красота» с участием Уилла Смита, притом что последняя демонстрировалась в 49 странах, а «Викинг» — в четырех (Россия и государства Прибалтики).
Среди других лидеров мирового проката уик-энда 5-8 января фильмы «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры» и «Великая стена».
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