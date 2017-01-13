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МЧС передали первый серийный самолет-амфибию
13 январь 2017 (12:51)
ТАНТК им. Бериева передал МЧС России первый серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.
Машине присвоено собственное имя «Александр Разгонин» в честь летчика морской авиации, Героя Советского Союза. В настоящее время на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся еще четыре Бе-200ЧС, которые планируется передать МЧС до конца 2017 года.
В мае 2016 года в Таганроге показали первую модернизированную амфибию Бе-200ЧС, построенную по заказу МЧС. В образце, в частности, состав бортового оборудования обновлен более чем наполовину, а конструкция планера усилена.
Машине присвоено собственное имя «Александр Разгонин» в честь летчика морской авиации, Героя Советского Союза. В настоящее время на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся еще четыре Бе-200ЧС, которые планируется передать МЧС до конца 2017 года.
В мае 2016 года в Таганроге показали первую модернизированную амфибию Бе-200ЧС, построенную по заказу МЧС. В образце, в частности, состав бортового оборудования обновлен более чем наполовину, а конструкция планера усилена.
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